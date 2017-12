Sebastian Kurz arbeitet durch: nur ein Tag Pause. Kanzler Kurz setzt wieder neue Rekorde in puncto Disziplin: Er arbeitet über die Weihnachtsferien durch. Am 24. Dezember ist er bei Licht ins Dunkel, feiert abends nur mit Eltern und Freundin bei einem Fondue. Am Christtag macht er Pause am großelterlichen Bauernhof im Waldviertel. Doch schon am 26. Dezember ist Kurz wieder in seinem Büro und bereitet dort die Regierungsklausur vor, die schon am 4. Jänner stattfinden soll.