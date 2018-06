Kanzler reagiert auf die Erdogan-Attacke

Wien/Ankara. Der ÖSTERREICH-Bericht über die wüsten Attacken des türkischen Präsidenten auf unseren Kanzler schlug am Wochenende hohe Wellen. Recep Tayyip Erdogan hatte Sebastian Kurz demnach als „unmoralisch“ bezeichnet und ihm vorgeworfen, „eine Show abzuziehen“. Der ÖVP-Chef reagierte dennoch gelassen auf die Wut-Rede in Ankara: „Solange der Herr Präsident den Wahlkampf in der Türkei und nicht in Österreich macht, ist das kein richtiges Problem.“

Der Österreich-Ableger der Erdogan-Partei AKP verbreitete das Video der Rede auf Facebook. Dabei verwies der türkische Präsident auf die mehr als 200.000 Türken, die in Österreich leben. Kurz würde "durchdrehen", weil die Türkei stärker werde. "Wir sind G-20-Mitglied und die räumen nur hinter uns auf. Sie haben es nicht dort hineingeschafft", spottete Erdogan den Angaben zufolge über Österreich.

Auch FPÖ-Klubobmann ist empört