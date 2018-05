Kern: 1. Talk auf oe24.TV seit Interview-Boykott

Nach seiner ersten 1.-Mai-Rede als Oppositionschef ist Christian Kern heute zu Gast bei FELLNER! Live auf oe24.TV. Es ist das erste Interview von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner mit Kern, seit dieser im Sommer 2017 auf dem Höhepunkt des Wahlkampfes einen Interview-Boykott verkündet hatte. Die Fragen an Kern liegen auf der Hand. Ist die SPÖ in der Opposition angekommen? Wie will Kern gegen die Regierung von Sebastian Kurz ankommen? Und: Nützt es etwas, wenn der SPÖ-Chef verbal angriffiger gegen die Koalition vom Leder zieht?