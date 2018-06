Kickl verpasste Asyl-Gipfel wegen Unwetter

Wien. Am Mittwochabend sollte es für Herbert Kickl (FPÖ) vom Ministerrat in Brüssel gleich weiter nach Sarajevo gehen. Doch das Wetter machte dem Innenminister einen Strich durch die Rechnung: Wegen eines Gewitters über Belgien startete der Flieger erst zwei Stunden später.

Als er schließlich in Wien landete, war sein Anschlussflug längst in Bosnien gelandet. Der Sondergipfel zur Kontrolle der Flüchtlingsbewegung auf der Balkanroute ging somit am Donnerstag ohne Kickl über die Bühne.

Balkanroute. Einigen wollte man sich dort laut Bosniens Sicherheitsminister u. a. auf „jenen Punkt, an dem die Migrationsbewegung aufgehalten werden“ sollte.