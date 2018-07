Kickl zu Urlaub nach Afghanistan eingeladen

Posting geht viral. In einem offenen Brief lädt der Wiener Flüchtlingsverein "You are Welcome" Innenminister Kickl zu einem Urlaub nach Afghanistan ein. Nachdem die österreichische Politik manche Regionen in Afghanistan für sicher erklärt hat, stehe einem Urlaub ja nichts im Weg, glaubt der Verein. Bei der Reise des Minister würden sie u.a. "Flüge, Unterkunft und Verpflegung" zur Verfügung stellen.

Famillie eingeladen. Die Familie Kickl dürfte natürlich auch mitreisen. Nur eines verlangt der Verein dann doch: Im Gegenzug müsste sich der Innenminister dafür einsetzen, dass die Reisewarnung für österreichische Bürger für Afghanistan herunter gesetzt werde.

Der Flüchtlingshelfer-Verein will mit der Aktion deutlich machen, dass Afghanistan gar nicht so sicher ist, wie oft behauptet werde.