Kneissl-Hochzeit: Das erste Foto der Trauung

Der große Tag von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und ihrem zukünftigen Mann Wolfgang Meilinger hat am Samstag in Gamlitz mit einem Sektempfang begonnen. Zu Ziehharmonikaklängen trafen Gäste wie Heinz-Christian Strache, Mario Kunasek und Norbert Hofer (alle FPÖ) ein. Viele kamen in Tracht, ebenso wie das Brautpaar selbst. Auch Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) war bei der Feierlichkeit in Gamlitz mit dabei.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Gegen 14 Uhr war dann auch Stargast Wladimir Putin eingetroffen. Der russische Präsident begrüßte Karin Kneissl mit einem Blumenstrauss. Danach folgte die Trauung.

Allerdings wurden Zuschauer schon zuvor mit einem ersten Kussfoto überrascht. Später gab es dann auch noch Einblicke in die Trauung selbst, der dann auch Russlands Präsident Wladimir Putin beiwohnte. Kneissl und Meilinger sitzen im Beisein ihrer Trauzeugen vor der Standesbeamtin und schlossen kurz darauf den Bund der Ehe.

Diashow Karin Kneissl - Hochzeitsfotos © APA © APA © APA/EPA © TZÖ/Raunig © EPA/APA © APA/EPA © APA/EPA © TZÖ/Raunig © APA © EPA/APA © APA/EPA © TZÖ/Fuhrich © APA/EPA © APA © APA/EPA © TZÖ/Fuhrich © EPA/APA © APA © APA/EPA © APA © TZÖ/Fuhrich © APA © TZÖ/Fuhrich © TZÖ/Raunig © TZÖ/Raunig © TZÖ/Fuhrich © TZÖ/Fuhrich © EPA © TZÖ/Fuhrich © TZÖ/Fuhrich © EPA © EPA © EPA © EPA © EPA 1 / 35