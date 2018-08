Für Hochzeitsgast und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache war der Putin-Auftritt bei Karin Kneissls Hochzeit im idyllischen Wirtshaus Tscheppe an der Südsteirischen Weinstraße ein „Geschenk“: „Bilder von der Hochzeit und der wundervollen steirischen Landschaft werden von Brasilien bis Kanada, in allen europäischen Staaten bis Aus­tralien sichtbar“, so Strache: „Eine bessere Werbung für Österreich und seine gelebte Gastfreundschaft kann es gar nicht geben.“

Fakt ist: Putin blieb am Samstag genau 1 Stunde und 20 Minuten. Die aber hatten es in sich: Pyhrnautobahn für seine Anreise kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt, Weinstraße abgeriegelt, 500 Polizisten im Einsatz. 250.000 € kostete allein das Sicherheitsspektakel. Putin selbst wurde von mehreren Dutzend eigenen Sicherheitsleuten begleitet. „Die russische Seite zahlt ihre Kosten selbst“, hieß es. Kneissl übernehme die Kosten für die Hochzeitsfeier, „einschließlich der Kosten für die private Sicherheitsfirma“.

Tanzbein

Seine Hochzeitsrede (siehe unten) hielt Putin auf Deutsch, mit Karin Kneissl tanzte er schließlich einen Walzer, ein mitgebrachter Donkosaken-Chor sorgte mächtig für Stimmung. Während der gesamten Hochzeit an Putins Seite: Österreichs Ex-First-Lady und Ex-Russland-Botschafterin Margot Klestil-Löffler, sie ist Russland-Beauftragte der Regierung. Es heißt, sie habe den spektakulären Besuch auch mit eingefädelt.

Die Rede im Wortlaut:

"Liebes Brautpaar!

Es ist mir eine große Freude, wieder einmal das gastfreundliche Österreich besuchen zu dürfen. Was mich aber besonders freut, ist der Anlass, zu dem wir uns alle hier in der malerischen Steiermark, dem grünen Herzen Österreichs, versammelt haben: Ich meine natürlich die Hochzeitsfeier von Karin Kneissl und Wolfgang Meilinger. In einem Interview sagte Karin, dass sie bei Boxerhunden (Kneissl hat zwei; Anm. d. Red.) besonders die Gemütlichkeit schätzt, dass sie Sinn für Humor haben und sich nicht leicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Aus meiner Sicht sind all diese ­Eigenschaften notwendig für ein Familienleben. Karin hat sogar zwei Boxer. In solchen Fällen sagt man bei uns, dass Kommentare überflüssig sind.

Liebes Brautpaar, ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zur Eheschließung und zur Bildung einer neuen Familie. In Russland pflegt man, Brautpaaren Rat und Liebe zu wünschen. Das tue ich gern und wünsche Ihnen viel, viel Glück und Gesundheit."