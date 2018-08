Köstinger: 1. Auftritt nach dem Baby

Wien/Alpbach. Nur etwa zwei Monate Pause gönnt sich Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) nach der Geburt ihres Sohnes Lorenz Johannes, ehe sie auf die politische Bühne zurückkehrt. Allerdings tut sie das vorerst nur in kleinen Dosen: Am 26. und 27. August reist sie zum Forum Alpbach nach Tirol und nimmt an zwei Podiumsdiskussionen – u. a. zum Thema „fossiles Zeitalter“ – teil. Das zumindest verrät das offizielle Programm der Homepage des Forum Alpbach.

Ab Herbst voll zurück – Freund geht in Karenz

Babypause. Richtig los geht es für die Ministerin dann am 18. September, wenn sie bei der Tagung der EU-Energieminister in Linz die Eröffnungsrede hält. Im Herbst will Köstinger dann wieder „durchstarten“, wie sie im ÖSTERREICH-Talk kurz vor der Geburt verriet.

Dann geht ihr Lebens­gefährte Thomas Kassl – er arbeitet im slowenischen Volksgruppenbüro in Kärnten – in Karenz. „Wir werden uns partnerschaftlich um unser Kind kümmern“, so Köstinger.