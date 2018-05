Kult-Video: Nevrivy geht Tunnel graben

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy freut sich auf den Lobautunnel – das grüne Licht dafür gab es letzte Woche, wie ÖSTERREICH berichtete. Das feiert der SPÖ-Politiker mit einem Video, das innerhalb weniger Tage Kultstatus erlangte. Schon fast 30.000 Menschen sahen das Video, innerhalb weniger Tage allein auf Facebook. „Das dauert mir jetzt viel zu lange. Ich glaube, ich fange schon einmal an“, erklärt Nevrivy und fängt kräftig zu graben an – bei Tag und Nacht. Am Ende steht der Donaustädter Bezirksboss in einem riesigen Loch und übergibt an den nächsten „Buddler“ mit den Worten: „Und den Rest kann sich die Asfinag jetzt selber machen.“