Kurz: Fan-Wanderung wie Hinterseer

Kanzler Sebastian Kurz ist am Samstag auf den Spuren von Hansi Hinterseer gewandelt. Nein, die Rede ist nicht von den pelzigen Kult-Stiefeln, sondern von der Wandermontur. Der VP-Chef wagte eine Fan-Wanderung zum Auftakt seiner Sommertour „Bergauf, Österreich“ – 2.500 Anhänger folgten ihm auf den steirischen Schöckl.

Um 9 Uhr in der Früh ging es los. Der Kanzler – leger in blauem T-Shirt und schwarzer Wanderhose – bewältigte die gut 600 Höhenmeter von der Talstation zu den Hütten oben in etwa eineinhalb Stunden. Die Schuhe des bekennenden Wander-Fans: bereits gut eingelaufen. Trotzdem war der Kanzler fast der Einzige ohne türkise Schuhbänder – die gab es nämlich in den ausgeteilten Jausensackerln, von denen er keines mehr bekam.

Die Begleitung des steirischen LHs Hermann Schützenhöfer (VP) fiel etwas kurz aus. Er kam in blauer Jeans und grünem Polo-Shirt zum Auftakt bei der Talstation, hatte auch Wanderschuhe an, doch nahm er anders als sein junger „Chef“ aus Wien lieber die Gondel. Was unter den Tausenden Wander-Fans für Amüsement sorgte.

