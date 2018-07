Kurz & May: Polit-Gipfel in Salzburg

Zur heutigen Festspieleröffnung in Salzburg feiert nicht nur Die Zauberflöte, sondern auch Sebastian Kurz als Kanzler Premiere. Und der VP-Regierungschef verbindet dabei das Kulturelle mit dem Politischen. Er hat gleich drei Premierminister – Großbritanniens Theresa May, Tschechiens Andrej Babiš und Estlands Jüri Ratas – für heute Abend in Mozarts Oper im Großen Festspielhaus geladen. Im Mittelpunkt wird freilich Theresa May (samt Ehemann Philip) stehen, mit der Kurz auch über den Brexit reden möchte.

Noch nie war der Polizeischutz so massiv wie heute

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat Portugals Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa eingeladen.

Dementsprechend groß wird das Polizeiaufgebot in der Salzburger Innenstadt sein. Seit Jahren waren nicht mehr so viele internationale Toppolitiker vor Ort. Dutzende Polizeibeamte aus den Bundesländern sollen heute ihre Salzburger Kollegen unterstützen. Mit dabei werden auch Verfassungsschützer und das Spezialkommando Cobra sein. Zumindest für May ist das nicht außergewöhnlich.