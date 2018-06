Kurz: Schulterschluss mit Deutschen bei Asyl

Rund eine Stunde dauerte gestern das Gespräch zwischen Kanzler Sebastian Kurz und dem deutschen Innenminister (CSU) Horst Seehofer in Berlin. Zu dem aktuellen Asylpolitikstreit zwischen Seehofer – er will Verschärfungen und Flüchtlinge an der österreichisch-deutschen Grenze zurückweisen – und Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel wollte sich Kurz während seiner Berlin-Visite zwar nicht äußern.



Dafür verkündeten der VP-Regierungschef und Seehofer gestern, dass Berlin, Wien und Rom nun eine „Achse der Willigen“ in der Migrationspolitik bilden würden.

Österreichische Polizisten zum Schutz nach Albanien

Die „Albanien-Route“, über die es verstärkte Migration geben soll, soll künftig auch von österreichischen Polizisten geschützt werden.