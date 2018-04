Kurz: Sein erstes Kanzlerfest

Wien. Es war die gesellschaftlichen Polit-Highlights schlechthin: die Kanzlerfeste der SPÖ-Regierungschefs im Gartenhotel Altmannsdorf in Wien-Liesing. Von Vranitzky bis Faymann hielten die roten Kanzler hier Hof – bis zu 3.000 Gäste bevölkerten stets den malerischen Park. Nun, der neue Kanzler Sebastian Kurz legt es zwar bescheidener an, ein Kanzlerfest wird es aber trotzdem geben. Am 20. Juni bittet Kurz ins ehrwürdige Palais Schönburg im 4. Wiener Gemeindebezirk – früher eine ÖVP-Hochburg. Dies erfuhr ÖSTERREICH aus ÖVP-Kreisen, offiziell bestätigen will das freilich (noch) niemand.

Barock. Das barocke Anwesen wurde 1706 gebaut – und stand lange im Besitz der Familie Starhemberg. Nach mehreren Versuchen ein Hotel zu errichten, hat man das Palais zu einer Event-Location umgebaut. Zuletzt hatte Alexander Van der Bellen Wahlkampfveranstaltungen im Schönburg, auch der frühere ÖVP-Vizekanzler Josef Pröll hatte im Schönburg ein Fest gegeben.

1.000 Gäste. Wie gesagt, Kurz geht es etwas bescheidener als Faymann & Co an – in das Palais passen offenbar nur 1.000 Personen.

Jahrestag. Es ist aller­dings gut möglich, dass es rund um Kurz gleich zwei Feste gibt: Am 17. Mai jährt sich ­jener Parteivorstand, bei dem Kurz offiziell in der ÖVP-Akademie in Wien-Meidling als neuer ÖVP-Chef designiert wurde – damals waren ihm auch weitreichende Vollmachten zugestanden worden. Jetzt wird ein Termin gesucht, an dem auch das gefeiert werden kann. Im Fall von Kurz keine leichte Sache – gut möglich, dass dieses Event dann eher nicht stattfindet ...