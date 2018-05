Kurz & Strache: Duell der Sommerfeste

Die Einladungen für das erste Kanzlerfest von ÖVP-Chef Sebastian Kurz sind diese Woche verschickt worden. „Sommerfest“ nennt sich das Event am 20. Juni im Wiener Palais Schönburg – und es wird, wie man es von Sebastian Kurz gewohnt ist, richtig groß angelegt. Eingeladen wurde Prominenz aus Politik und Wirtschaft, national wie auch international. Bevor es Zusagen gibt, hält man sich mit Namen aber bedeckt.

Stelzen-Essen

Dumm gelaufen: Genau am selben Tag will auch FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache sein traditionelles „Stelzen-Essen“ im Wiener Prater mit Parteifreunden und Journalisten veranstalten. „Reiner Zufall“, heißt es aus seinem Büro. Man überlegt jetzt, den Termin zu verschieben. Das könnte allerdings am überladenen Terminkalender scheitern. Debora Knob