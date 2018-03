Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am morgigen Freitag den neuen slowakischen Ministerpräsidenten Peter Pellegrini beim Euro-Gipfel in Brüssel vertreten. Ein Sprecher von Kurz bestätigte am Donnerstag gegenüber der APA, dass der slowakische Premier dem Kanzler das Stimmrecht für den Euro-Gipfel übertragen habe.



Der Sozialdemokrat Pellegrini wird sich am zweiten Gipfel-Tag zunächst vom tschechischen Amtskollegen Andrej Babis vertreten lassen, bestätigte zuvor eine Regierungssprecherin in Bratislava. Da Tschechien nicht Mitglied der Eurozone ist, wird Kurz dann den slowakischen Regierungschef am Freitag beim Eurozonen-Gipfel vertreten.