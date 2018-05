LIVE: FPÖ-Steger übernimmt ORF-Chefetage

Noch ist nicht gänzlich klar, wie der ORF von der türkis-blauen Koalition umgebaut wird, doch eine Vorentscheidung fällt heute: Der frühere FPÖ-Obmann Norbert Steger wird zum Chef des ORF-Stiftungsrates gewählt. Steger wird so zum Strippenzieher, denn der Stiftungsrat fällt alle wichtigen Personal-und Budgetentscheidungen.

Da ÖVP und FPÖ eine satte Mehrheit haben, gilt die Wahl Stegers als sicher. Wie ÖSTERREICH berichtete, wurde das zwischen den Koalitionschefs Sebastian Kurz und HC Strache paktiert. Dabei ist Steger umstritten: So drohte er ORF-Journalisten mit Jobverlust, weil er sich an der ORF-Berichterstattung über die Ungarn-Wahl stieß. Das ärgerte auch ÖVP-Stiftungsräte, doch will man sich an die Vereinbarung halten.

Einige Ländervertreter wie der Kärntner Sigi Neuschitzer wollen Steger indes nicht wählen: Der Ex-FPÖ-Chef stellte auch schon die ORF-Landesstudios infrage.

(gü)