Liste Pilz präsentiert am Donnerstag neue Klub-Leitung

Die Liste Pilz gibt Donnerstagvormittag die Nachfolge für den scheidenden Klubobmann Peter Kolba bekannt. Die Fraktion kündigte am Mittwoch eine Pressekonferenz für den morgigen Feiertag an - Titel: "Neue Leitung des Parlamentsklubs der Liste Pilz".

Pilz-Rückkehr nach wie vor unsicher

Ob es bei der Präsentation nur um die Klubführung geht oder auch um die von Listengründer Peter Pilz seit längerem anvisierte Rückkehr in den Nationalrat, blieb auf Nachfrage bei der Liste unbeantwortet.

Kolba hatte angekündigt, sich per Ende Mai aus der Funktion des Klubobmannes zurückzuziehen, im Nationalrat will er aber als Abgeordneter verbleiben. Ob einer der Abgeordneten für den rückkehrwilligen Parteigründer Pilz seinen Platz räumt, war am Mittwoch nach wie vor nicht absehbar.