Ludwig & Novak krempeln SPÖ völlig um

Der Umbruch in der Wiener SPÖ nimmt jetzt Formen an. In Rudolfsheim stellt am Mittwoch das linke Stadtrats-Duo Sandra Frauenberger und Jürgen Czernhorszky ihr Projekt vor, dass Asylwerber künftig auch als Lehrer arbeiten können.

„Popeye und Olivia“

Kurz danach scherzt der neue SP-Chef Michael Ludwig mit seiner Parteimanagerin Barbara Novak im Nobel-Japaner Iki am Hauptbahnhof beim Babyspinat-Salat: „Bin ich jetzt Popeye und du meine Olivia?“

Vor allem beim Thema Integration lässt er dann die Polit-Muskeln spielen: „Ich will, dass Wien eine weltoffen und sozial bleibt. Meine Aufgabe als künftiger Bürgermeister ist, dass die SPÖ eine Schutzfunktion für alle in Wien lebenden Menschen hat – als Gegenmodell zum Sozialabbau im Bund und durch einen Wien-Bonus für ihre berechtigten Interessen.“

Konkret will Ludwig sein Gemeindebau-Modell – je länger man in Wien wohnt, desto weiter rückt man auf der Warteliste nach vorn – ausweiten: „Als ich das eingeführt habe, war es in der SPÖ umstritten. Jetzt sind alle fürs Supermarkt-Prinzip: Jeder muss sich an der Kasse hinten anstellen.“

Dahingehend wird nun die Mindestsicherung und das gesamte Sozialsystem durchforstet. Josef Galley

Sternfeld ist roter Chef-Kommunikator

Ab sofort ist Raphael Sternfeld, Vizechef der SPÖ-Josefstadt, neuer Kommunikationschef der Wiener SPÖ. Der schillernde Insider werkte schon in den Kabinetten von Kanzler Werner Faymann und Minister Hans Peter Doskozil, mit dem er zuletzt in der burgenländischen Landesregierung übersiedelt war.

Novak: SPÖ kämpft um jedes einzelne Grätzl

Dass etwa ein ORF-Redakteur seit Jahren um einen Eislaufplatz im Draschepark kämpft, hat es der Wiener SPÖ angetan: „Solche und ähnliche Projekte wollen wir bei unserer großen Aktion im Gespräch mit den Bewohnern aller Grätzln in Wien entwickeln“, erklärt Barbara Novak.

Sie will im heurigen Jahr in allen Grätzln unter dem Motto „Wien braucht...“ Bürger-Ideen sammeln und diese in Bezirks-Wahlprogramme für 2020 einfließen lassen. „Und natürlich wollen wir die zuletzt verlorenen Bezirke Leopoldstadt und Simmering zurück erobern“, so Novak.