Meinl-Reisinger: "Ich kandidiere"

Ab Ende Juni wird es wieder eine Parlamentspartei mit einer Frau an der Spitze geben: Beate Meinl-Reisinger (40) wird die Partei- und auch die Klubführung des scheidenden Matthias Strolz übernehmen. Am 23. und 24. Juni soll sie in der Mitgliederversammlung als neue Parteichefin gewählt werden.

Am Mittwoch bestätigte Meinl-Reisinger nach dem erweiterten Parteivorstand ihre Kandidatur als Strolz-Nachfolgerin. "Ich kandidiere", sagte sie vor der versammelten Presse. Einen Gegenkandidaten gibt es noch nicht. Bis 9. Juni können sich diese aber melden.

Strolz: " Sie ist eine Wucht"

Allerdings gilt es als fix, dass die bisherige Wiener Neos-Chefin in diese Position gewählt wird. Auch Strolz, der am Montag völlig überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hatte, äußerte bereits am Dienstag Meinl-Reisinger als seine "persönliche Empfehlung" . "Sie ist eine Wucht", sagte er.

"Meinl ist ein Stachel im Fleisch – ich weiß das"

Meinl sei die richtige Frau für die Opposition, so Strolz. „Sie zieht Energie aus Konflikten. HC Strache und Sebastian Kurz können sich warm anziehen.“ Meinl sei „ein Stachel im Fleisch – kann ich aus eigener Erfahrung berichten“.

Meinl selbst bewarb sich bereits am Dienstagabend in einem internen Mail, das oe24.at vorliegt, bei ihren Partteifreunden für die Nachfolge von Strolz: „Wir dürfen nicht an Stärke verlieren.“

Die 40-jährige zweifache Mutter führt bereits jetzt die Neos in Wien an. Ihre familiäre Situation hat ihr die Entscheidung nicht leicht gemacht, die ganze Partei zu übernehmen. Ihre Kinder sind noch im Volksschulalter. Doch ihr Team ist kooperativ: „Wir haben schon bisher ihre Termine rund um Kindergeburtstage und Ballettaufführungen gelegt, das werden wir auch in Zukunft so handhaben“, so ein Vertrauter.

Urabstimmung

Am 23. und 24. Juni soll Meinl-Reisinger bei einer Mitgliederversammlung in Wien gewählt werden. Gegenkandidaten können sich bis zum 9. Juni melden.

(knd, gü)