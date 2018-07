Minister Hofer geht in die Luft

Verkehrsminister Norbert Hofer gibt auch im Urlaub Gas. Gerade hat er erst den Pilotenschein gemacht, jetzt folgt der Segelflugschein. Am Samstag absolvierte Hofer am Flugplatz Pinkafeld die Segelflugprüfung – mit Erfolg. Stolz postete er auf Facebook: „Heute Segelflugprüfung am Flugplatz Pinkafeld absolviert. Danke an meinen Fluglehrer Alois Rosenberger und an unseren Schlepppiloten Hans Spitzauer. Ab sofort ist Hofer also auch Besitzer eines Segelflugscheins. Jetzt will er den Sommer über mit dem Segelflieger über Österreich kurven.

© Facebook/Norbert Hofer

Tempo 140

Auch politisch drückt der FPÖ-Minister aufs Tempo: Gestern gab er das Aus für Türkisch beim Führerschein bekannt (siehe unten), kommende Woche stellt Hofer offiziell die Tempo-140-Teststrecke vor. Auf oe24.TV hat Hofer bereits erste Details verraten: Ab 1. August soll auf der A 1 zwischen dem Knoten Haid und Sattledt auf 20 Kilometern Tempo 140 getestet werden – und zwar ein Jahr lang: Hofer will hier alle Witterungsbedingungen abgetestet haben.

Läuft der Probegalopp gut, dann soll Tempo 140 zumindest dort zur Regel werden, wo die Geschwindigkeit mit Telematik-Anzeigen notfalls auch wieder heruntergestuft werden kann.

© Facebook/Norbert Hofer

Aufreger: Türkisch beim Führerschein verboten

Englisch geht, Kroatisch, Slowenisch (beide Amtssprachen laut Staatsvertrag) ebenfalls. Nur in Türkisch wird man ab 2019 die Führerscheinprüfung nicht mehr ablegen dürfen. Hofer hat diese Möglichkeit gestoppt: „Durch jede weitere angebotene Sprache entstehen der öffentlichen Hand nicht argumentierbare Kosten in fünfstelliger Höhe“, sagte er. Von den 299.687 Führerscheinprüfungen im Vorjahr wurden 291.504 auf Deutsch absolviert. Türkisch rangierte bei den Fremdsprachen mit 3.631 Prüfungen aber an erster Stelle. Dann folgen Englisch (2.301), Kroatisch (2.112) und Slowenisch (139).

Der Koalitionspartner ÖVP applaudierte sofort: „Deutsch ist der Schlüssel zur Integration in allen Lebensbereichen“, so ÖVP-General Karl Nehamer.