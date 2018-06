Minister kontert: Deutsch-Klasse ab 8 Schülern

Wien. Die Kritik an den Deutsch-Förderklassen reißt nicht ab. Morgen sammeln sich Lehrer und Direktoren sogar zu einer Demonstration in Wien. Einer der Hauptkritikpunkte: Es fehle an Information – die Lehrer wissen nicht, wie sie diese neuen Klassen schon ab kommendem Herbst umsetzen sollen.

ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann kontert jetzt: Er schickte einen 20-seitigen Leitfaden an alle Schulen, in dem er die wichtigsten Eckpunkte erläutert:

Ab 8 Schülern, die neu einsteigen und nicht Deutsch können, gibt es eine eigene Deutschförderklasse.

Semesterweise wird getestet, die Deutschklasse kann höchstens vier Semester besucht werden.

Antworten. Zudem beantwortet Faßmann 100 Fragen des Wiener SPÖ-Bildungsstadtrats Jürgen Czernohorszky, unter anderem zu den Themen Lehrplan, Ressourcen und Testung.

Faßmann erklärt in dem Papier, dass die Deutschförderklassen auch für Privatschulen und Sonderschüler verpflichtend sind.

Die Klassen haben eine österreichweite Durchschnittsgröße von 18 Schülern – sie liegen damit unter den 23 Schülern, die in Wien in einer Sprachklasse sitzen, wie der Minister etwas spöttisch anmerkt.

Debora Knob