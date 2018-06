Nach Kollaps: Hofers Comeback vor 100 Bossen

Am Sonntag noch ein Fitness-Test am Mountainbike – und dann ging es zu Wochenbeginn voll los: FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer feierte am Montag bei der Standort-Konferenz #InvestInAustria sein Comeback nach dem Kreislaufkollaps von letzter Woche. Die Regierungschefs Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und eben Hofer hatten mehr als 100 internationale Firmenbosse in die Orangerie des Schlosses Schönbrunn geladen – sie sollten dazu gebracht werden, in Österreich zu investieren bzw. Firmenstandorte zu verlegen.



Hofer hatte am Montag schon einen vollen Terminkalender – allein beim Schönbrunn-Event wollten sich 20 CEOs mit dem FPÖ-Politiker treffen.



Schon Montagfrüh hatte Hofer den ersten Termin gehabt: Die Flugschule Punitz (Burgenland) war im Ministerium zu Gast – hier hatte Hofer ja seinen Flugschein gemacht.