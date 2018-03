486.217 Österreicher haben bis Dienstagnachmittag eine Unterstützungserklärung für die Einleitung des "Don't smoke"-Volksbegehrens abgegeben. Damit unterzeichneten am Wochenende rund 10.000 Menschen via Handysignatur/Bürgerkarte. Knapp ein Monat, bis 4. April, wollen die Organisatoren noch Unterschriften sammeln, bevor die Einleitung beantragt wird.

Auch in der Politik wird das Thema Rauchen heftig debattiert. Dicke Luft hat am vergangenen Mittwoch im Nationalrat zwischen Regierung und Opposition geherrscht: Die Debatte zur geplanten Aufhebung des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie verlief äußerst laut und aufbrausend. Die ÖVP warf der SPÖ, die die Dringliche Anfrage gestellt hatte, vor, eine Show abzuziehen. "Schämen Sie sich!", rief wiederum NEOS-Chef Matthias Strolz den Regierungsfraktionen zu.

Mehrmals musste Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) in die Debatte eingreifen und Zwischenrufer zur Ruhe mahnen. Bei der Debatte gehe es "um Leben und Tod", entgegnete NEOS-Klubchef Matthias Strolz. "Frau Gesundheitsministerin, was ist mit Ihnen? Sie sind für die Gesundheit verantwortlich", gab er sich fassungslos. "HC Strache und ich haben auch schon gemeinsam eine Zigarette geraucht", ließ Strolz wissen. "Aber ich bin verdammt noch mal hier ein Politiker und trage Verantwortung“, so strolz in Richtung FPÖ und deren Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein.

T-Shirt: Hartinger-Klein auf "Tschick"-Packung

Jetzt überraschten die NEOS auf ihrer Facebook-Seite mit einer neuen Attacke gegen die Freiheitlichen. Sie präsentierten ein T-Shirt auf dem ein Zigaretten-Packerl gedruckt ist. Darauf zu lesen: "Hartinger-Klein. Für Österreich mit Herz und Lunge". Darunter ist auch ein Kasten zu sehen in dem normalerweise die Warnhinweise auf den Packungen stehen. Dort steht geschrieben: „Frau Gesundheitsministerin, was ist mit Ihnen?“.

Dazu wurde eine Webseite erstellt auf der man sich dieses T-Shirt bis 15. März gratis bestellen kann.