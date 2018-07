Netz lacht über 'Heiligen Kurz'

In einer beschaulichen Provinz in der Bretagne befindet sich die Burg Fort la Latte. Häufig diente die Burg in den letzten Jahren als Filmkulisse und lockte damit auch zahlreiche Besucher an. Begibt man sich aber beim Rundgang genauer auf die Suche, so entdeckt man auch eine kleine Kapelle.

Dort versteckt sich eine Statue des Heiligen Tanguy. Aufmerksamen Besuchern stach aber sofort ein Detail ins Auge. Diese Frisur, diese Ohren, die roten Bäckchen … das kennen wird doch. Tanguy ähnelt nämlich ein wenig Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Auf Reddit postete der User Chromber ein Foto des Heiligenbildnis und schrieb dazu: „Der heilige Basti, Retter des Abendlandes“.

Diese Entdeckung schaffte es dann auch prompt auf Twitter und erheitert nun dort das Twitterversum.