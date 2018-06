Neues Video zum 12-Stunden-Tag begeistert das Netz

Der Schlagabtausch hat begonnen. Der Streit um den 12-Stunden-Tag soll natürlich auch User in den sozialen Medien erreichen. Dazu hat sich zum Beispiel die WKÖ etwas Besonderes einfallen lassen und ein Musik-Video zum Thema gedreht. Der PR-Stunt ging aber nach hinten los und das skurrile Video erntete viel Spott und Häme im Netz.

Mahrers Sprecherin Horner verteidigte das Youtube-Video, das seit Montag viele negative Reaktionen und Spott hervorrief. "Wir haben uns bewusst für einen unkonventionellen Weg in der Kommunikation entscheiden, bei dem uns auch bewusst war, dass er nicht nur auf einhellige Zustimmung stößt, was sicher auch dem Zeitpunkt geschuldet ist, da das Thema aktuell emotional sehr aufgeladen ist. Unser Ziel ist, die Diskussion wieder dorthin zu bringen, wo sie hingehört: auf die sachliche Ebene." Inzwischen hat die WKÖ die Kampagne gestoppt.

Video zu Demo-Aufruf gegen 12-Stunden-Tag begeistert

Nun ist ein neues Musikvideo zum 12-Stunden-Tag aufgetaucht. Der Urheber des Clips ist noch unbekannt. Eines ist ihm aber gelungen: Er dürfte die Herzen der User gewonnen haben - es wurde fast 200.000 Mal aufgerufen.

Im Musikvideo singt der rosarote Panther etwa: "Wer hat an der Uhr gedreht? Arbeiten von früh bis spät, Burn-out statt Karriereleiter (...) Eltern ohne Kinderlachen, das sind aber schlimme Sachen (...)" Am Ende des Clips macht der Urheber einen Aufruf zur Groß-Demo gegen den 12-Stunden-Tag am 30. Juni.