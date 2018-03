ORF & Rauchen: Mehrheit für Abstimmungen

Über 500.000 Österreicher marschierten in nur drei Wochen aufs Gemeindeamt, um das Volksbegehren für ein Rauchverbot zu unterstützen. Auch die aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.048 Befragte, 1.–7.3.) zeigt, dass die Bevölkerung großes Interesse an Mitbestimmung bei dem Thema hat: 77 Prozent sprechen sich für eine Volksabstimmung über das Rauchverbot in der Gastronomie aus.

Und die würde laut Umfrage im Sinne des „Don’t Smoke“-Volksbegehrens ausfallen: 58 % der Befragten würden Zigaretten aus den Lokalen verbannen.

Aus für Rauchverbot?

GIS

Ähnlich wie in der Schweiz wollen die Österreicher auch über ihre Rundfunkgebühren selbst entscheiden – 75 % sprechen sich für eine GIS-Volksabstimmung aus. Die würde laut Umfrage fallen, 78 % wollen sie abschaffen.

GIS abschaffen?

CETA

Ebenfalls die Mehrheit, konkret 73 %, fordert ein Plebiszit zum umstrittenen Handelspakt CETA. 59 % wollen über das Frauenvolksbegehren abstimmen.

Worüber soll abgestimmt werden?