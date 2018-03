In ÖSTERREICH am Sonntag kündigte Listengründer Peter Pilz an, auch ohne Einstellungen der Ermittlungen gegen ihn ins Parlament zurückkehren zu wollen, um in den Geheimdienst-U-Ausschuss zu gehen. Das ruft jetzt die ÖVP-Frauen auf den Plan. „Für Abgeordnete im Parlament gelten die höchsten moralischen Ansprüche – auch für Pilz“, sagt Vizeklubchefin Barbara Krenn gegenüber dem Standard. Die Vorwürfe seien nicht aus der Welt, so Abgeordnete Gabriela Schwarz.

Die ÖVP ist laut Pilz eine der Hauptbetroffenen des geplanten U-Ausschusses rund um den Verfassungsschutz.