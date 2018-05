ÖVPler fordert Nummerntafel für Fahrräder

Am Mittwoch wurde bei oe24.TV über die "Todesfalle Verkehr" diskutiert. Nicht ganz unschuldig an zahlreichen Unfällen sind Fahrrad-Rowdys. In Wien wurde vor einigen Jahren schon über eine Kennzeichnungspflicht für Fahrräder nachgedacht. Im scheidenden Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) hatte man auch einen prominenten Fürsprecher.

Ähnlich äußerte sich jetzt auch Nationalrat Dominik Schrott (ÖVP) im Talk auf oe24.TV. Auf die Frage, ob er sich ein Nummertaferl für Fahrräder und einem Verkehrsführerschein für Radfahrer vorstellen kann, antwortete der Tiroler: "Einen Radfahrführerschein gibt es ja schon im schulischen Bereich, aber der gehört natürlich gestärkt. Ich glaube, dass man eine Kennzeichnung von Radfahrern, wenn sie im gesetzlichen Rahmen ist, sicherlich andenken kann."