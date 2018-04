Im Jahr 2016 gab es nur 0,68 Einbürgerungen pro 100 ansässigen Ausländern in Österreich. Das bedeutet: Nicht einmal jeder 100. bekam in diesem Jahr eine Staatsbürgerschaft verliehen. Insgesamt waren es 8.530 Personen. Damit belegt Österreich EU-weit – zusammen mit Lettland den letzten Platz.



Die meisten Staatsbürgerschaften wurden indes in Kroatien verliehen: Hier beträgt die Quote 9,7 Einbürgerungen auf 100 Ausländer.



Insgesamt erhielten 995.000 Personen die Staatsangehörigkeit eines EU-Landes. 2015 waren es lediglich 841.000 Personen gewesen. Die größte Gruppe kam neuerlich aus Marokko (101.300 Personen), gefolgt von Albanien (67.500), Indien (41.700) und Pakistan (32.900).