Pannenstreifen frei: Jetzt soll es schnell gehen

„Wir sind bereit, alles wurde montiert. Jetzt muss die neue Straßenverkehrsordnung nur noch im Bundesgesetzblatt veröffentlichet werden. Dann können wir die Anlage auf Knopfdruck einschalten.“ Im Verkehrsministerium wartet man darauf, den Pilotversuch „Fahren auf dem Pannenstreifen“ auf 3,8 Kilometern zwischen Simmeringer Haide (Wien) und Schwechat (NÖ) zu starten. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) erhofft sich durch den zusätzlichen Fahrstreifen auf der Ostautobahn A 4 weniger Verzögerungen: „Ziel ist, dass Autofahrer weniger Zeit im Stau verbringen.“

Tatsächlich hat der Nationalrat die Straßenverkehrsordnung entsprechend geändert – und auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bereits am 6. Juli unterschrieben, wie in der Hofburg zu erfahren war. Jetzt liegt der Akt bei Kanzler ­Sebastian Kurz am Schreibtisch zur Gegenzeichnung – oder besser im PC: Denn ­Akten werden längst elektronisch bearbeitet. Wenn Kurz aus London zurückkehrt, könnte er heute oder morgen unterschreiben. Mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt kann es losgehen.

Hofer will 6 Monate lang testen. Wenn der Versuch erfolgreich ist, sollen weitere Teststrecken in Salzburg und Tirol folgen. (gü)