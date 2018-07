Paukenschlag: EU-Atom-Deal-Angebot für Iran zu wenig

Die internationale Gemeinschaft startet einen neuen Versuch, den von den USA bekämpften Atom-Deal mit dem Iran doch noch zu retten. Die Außenminister von Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland treffen sich dazu mit dem iranischen Chefdiplomaten am Freitag in Wien. Es ist das erste Treffen seit US-Präsident Donald Trump das Abkommen im Mai einseitig aufgekündigt hat.

Verhandlungen unter Vorsitz der EU-Außenbeauftragten

Bei den Verhandlungen unter Vorsitz der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini im Palais Coburg in der Innenstadt geht es im Kern darum, ob der Iran trotz der Drohungen aus den USA eine Perspektive für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit bekommt. Trump hat nach dem Ausscheren der USA aus dem Deal Wirtschaftssanktionen wieder in Kraft gesetzt und droht auch ausländischen Unternehmen Strafen an, wenn sie mit dem Iran Geschäfte machen. Erst am Mittwoch hatte der iranische Präsident Hassan Rouhani bei einem Besuch in Wien an europäische Unternehmen appelliert, dem Iran trotz der Sanktionen die Treue zu halten und "Umwege" ins Spiel gebracht. Zugleich betonte er, dass Teheran das strenge Kontrollen seines Atomprogramms vorsehende Abkommen nur beibehalten wird, solange es wirtschaftlich davon profitiere.