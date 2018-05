"Persönliche Erklärung": Strolz tritt zurück

NEOS-Chef Matthias Strolz dürfte sich laut oe24-Informationen überraschend von der Spitze der Oppositionspartei zurückziehen. Für Montagmittag lud die Partei kurzfristig unter dem Titel "Persönliche Erklärung von Matthias Strolz" zu einer Pressekonferenz. oe24/ÖSTERREICH-Informationen zufolge wird Strolz dort einen schrittweisen Rückzug aus der Politik verkünden. Bereits am Sonntagabend hat Strolz den Parteivorstand über seinen Rücktritt informiert.

In der Partei gab man sich auf Anfrage offiziell noch zugeknöpft, es wurde aber unter der Hand auf andere "persönliche Erklärungen" von Politikern in der Vergangenheit verwiesen, bei denen Rücktritte verkündet wurden. Strolz sehe "seine Mission" als erfüllt an, nachdem die NEOS mittlerweile in fünf Landtagen sitzen.

Anhand der Ergebnisse der letzten Wahlen segeln die NEOS eigentlich auf Erfolgskurs. In Salzburg stehen sie sogar gerade vor ihrer ersten Regierungsbeteiligung.

Wird Meinl-Reisinger neue NEOS-Chefin?

Als Favoritin für die Nachfolge von Matthias Strolz gilt die Wiener NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. "Sie ist unsere Wunsch-Kandidatin für die Parteispitze", so ein NEOS-Insider zu oe24. Meinl-Reisinger wird die Partei jedenfalls einmal interimistisch übernehmen, heißt es von NEOS-Insidern gegenüber oe24. Auch Vize-Klubchef Niki Scherak und der ehemalige NZZ-Chef Veit Dengler wurden als mögliche Kandidaten genannt.

