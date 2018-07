Pflasterstein-Affäre: FPÖ-Politiker erstatteten Anzeige

Protestaktionen mit Pflastersteinen gegen das neue Arbeitszeitgesetz der Bundesregierung sorgen vor allem in Salzburg für Aufregung. Zwei Männer stellten am Donnerstag in der Früh einen Pflasterstein, ein Grablicht und ein Kartonschild vor die Eingangstüre der ÖVP-Zentrale in der Stadt Salzburg. Eine Überwachungskamera zeichnete die Aktion auf. ÖVP und FPÖ reagierten empört. So wurden die Pflasterstein-Botschaften nämlich auch vor den Türen der Salzburger Nationalratsabgeordneten Tanja Graf und Peter Haubner platziert.

Am Freitag wurde aufgrund des Videos aus der Überwachungskamera bekannt, dass die ÖGB-Jugend hinter der Pflasterstein-Affäre steckt.

Am Freitag wurde aufgrund des Videos aus der Überwachungskamera bekannt, dass die ÖGB-Jugend hinter der Pflasterstein-Affäre steckt.

Anzeige erstattet

Wie die "Salzburger Nachrichten" nun berichten, erstatteten die Salzburger FPÖ-Nationalratsabgeordneten Volker Reifenberger und Christian Pewny bei der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen des Verdachts der "Nötigung von Mitgliedern eines verfassungsmäßigen Vertretungskörpers".



Auch die Polizei habe die Ermittlungsergebnisse bereits an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, so der Bericht unter Berufung auf die Salzburger Polizei.



Die Salzburger ÖVP werde hingegen davon absehen, Anzeige zu erstatten: "Wir stehen über den Dingen. Diese Geschichte richtet sich von selbst", zitiert die Zeitung ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer.