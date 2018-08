Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Samstag um 14.08 Uhr bei der Hochzeitsgesellschaft von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) in der Südsteiermark angekommen. Entgegen Gerüchten über einen Helikopter-Flug reiste er mit einem Autokonvoi an. Kurz vor ihm war auch noch der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eingetroffen. Für Verwirrung sorge auch der Umstand, dass bereits rund eine Stunde zuvor eine Maschine aus Russland angekommen war. Jedoch ohne Putin. Der kam mit seinem "fliegenden Kreml" Nr. 2 (von vier). Nach einer Fahrt über die gesperrte A9 legte er bei seiner Ankunft im Gasthaus Tscheppe gleich ein Tänzchen mit der Braut hin.

