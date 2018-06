Rauchverbot: Jugendliche und zwei Wirte klagen auch

Wien. Die Wiener Landesre­gierung hat am Dienstag die Prüfung des Rauchergesetzes durch das Höchstgericht offiziell in die Wege geleitet. Die Hoffnung, dass der VfGH das gekippte Rauchverbot wieder zurückholt, haben indes auch andere: Am Montag haben zwei Wirte und eine jugendliche Nichtraucherin sowie deren Vater den VfGH zur Prüfung der von Türkis-Blau erlas­senen Regelung angerufen. ÖSTERREICH erreichte den Wiener Gastronomen Markus Artner. Er bezeichnet das neue Gesetz als „Rückschritt“.