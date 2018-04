"Romantische" Video-Botschaft von Strolz

Der Neos-Chef Matthias Strolz ist für seine emotionalen Reden im Parlament oder auf Facebook bekannt. Dieses Mal hat er sich vor Ostern mit dem Thema "Liebe" auseinandergesetzt. Seine philosophischen Ausführungen hat er in einem Video mit dem Titel "Baby don't hurt me, don't hurt me, no more" auf Facebook hochgeladen.

Strolz hat als Oster-Ansprache in seiner unverwechselbaren Weise seine Überlegungen zur Liebe hochgeladen: "Also, ich habe mich an und für sich immer gefreut und es als großartig empfunden, dass ich meine Arbeit immer geliebt habe. Und trotzdem ist es ab und zu am Oasch gegangen", sagt er da zum Beispiel.

Weiters führt er aus: "Ich glaube, sie ist in jedem von uns angelegt. Und die Frage, ob sie blüht, ob sie sich nährt, ob sie wächst, das liegt ganz stark in unserer individuellen Hand. So wie der Hass, die Missgunst, der Neid - all das wohnt in uns."

"Mein neuer Vlog heute ganz romantisch. Frohe Ostern! #matspricht", schreibt Strolz zu seinem emotionalen Facebook-Video.