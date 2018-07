SPÖ kritisiert beschlossenen Familienbonus als "herzlos"

Gegen die Stimmen von SPÖ und Liste Pilz ist Mittwochmittag vom Nationalrat der Familienbonus beschlossen worden. Ab 1. Jänner 2019 steht demnach ein Absetzbetrag von bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr zur Verfügung, wenn ausreichend Einkommensteuer bezahlt wurde. Die Eltern können den Betrag untereinander aufteilen.

Bei Familien mit Jugendlichen über 18 Jahre beträgt die Entlastung bis zu 500 Euro im Jahr, solange Familienbeihilfe bezogen wird. Für gering verdienende Alleinerzieher- und -verdiener ist ein Kindermehrbetrag von zumindest 250 Euro pro Kind vorgesehen. Familienbonus und Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag sowie der Unterhaltsabsetzbetrag werden indexiert, wenn die Kinder ständig in einem anderen EU-Land, im EWR-Raum oder in der Schweiz leben.

Weiters im sogenannten Jahressteuergesetz enthalten ist unter anderem eine Abschaffung der Gebühr für Bürgschaftserklärungen.

Yildirim: „Herzstück des Jahressteuergesetzes ist herzlos und feindselig“

„Das Herzstück dieses Jahressteuergesetzes ist herzlos und feindselig“, kritisiert SPÖ-Abgeordnete Selma Yildirim am Mittwoch in der Nationalratsdebatte. „Es ist feindselig gegenüber Teilzeitbeschäftigten und Alleinerziehenden. Schämen Sie sich, dass sie diese Menschen nicht als LeistungsträgerInnen sehen“, schreibt Yildirim in einer Aussendung.

Liste Pilz: Familienbonus sei "Teelicht der Ungerechtigkeit"