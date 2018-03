SPÖ macht Mega-Wahl-Plakat in Bergen

Riesen-Plakat. Die Salzburger SPÖ hat sich für den Salzburg-Wahlkampf etwas Spektakuläres einfallen lassen. Die Partei-Mitarbeiter rollten in den Lungauer Bergen ein gigantisches Plakat aus. Vom Helikopter aus ist die Schrift am besten zu lesen: "Sicher SPÖ", steht in den Lettern.

In einem Helikopter-Video, vor spektakulärer Berg-Kulisse, präsentieren die Sozialdemokraten ihr Sujet. Sie stellten den kurzen Beitrag auf Facebook.

Am 22. April wählen die Salzburger einen neuen Landtag. Der Favorit ist LH Haslauer (ÖVP) – er steht vor seinem Wahlsieg. Um Platz 2 kämpfen die SPÖ von Spitzenkandidat Walter Steidl und die FPÖ unter Bundesgeschäftsführerin Marlene Svazek. Sie hoffen, Regierungssitze zu erobern.