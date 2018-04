Schwarzenegger: Nach Herz-OP in Wien

„I am back“, scherzte Arnold Schwarzenegger nach seiner Not-OP am offenen Herzen. Das gilt nun auch für Österreich, denn am 15. Mai wird der 70-Jährige bei der R20-Klimakonferenz in der Hofburg auftreten.



1.200 Gäste erwartet Organisatorin Monika Langthaler bei dem Gipfel, darunter Schimpansen-Forscherin Jane Goodall und Flugpionier Bertrand Piccard.



Der Gipfel findet unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen statt, auch Bundeskanzler Sebastian Kurz ist dabei. Für die Regierung dient der Gipfel der Vorbereitung der EU-Ratspräsidentschaft ab Juli.



Schwarzenegger engagiert sich seit 15 Jahren für den Klimaschutz. Er wünscht sich bei dem Thema mehr „­Action“.