"Schweres Foul": FPÖ kritisiert SPÖ

Am Montag ist in der Aufregung um die Steigerung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit ein weiterer Aspekt dazugekommen. Die Regierung plane womöglich Änderungen im Urlaubsgesetz, kritisierte der ÖGB. Das begründete er mit einer Auflistung von Beispielen für "Goldplating", die die Regierung gesammelt und über die das "profil" berichtet hatte. Arbeitgebervertreter dementierten, Urlaub kürzen zu wollen.



Als Beispiel für Goldplating - also die Übererfüllung von EU-Regeln - findet sich in der Auflistung das Urlaubsgesetz als Beispiel von der WKÖ. Die Arbeitnehmervertreter fürchteten darob, dass der gesetzliche Urlaub von fünf auf vier Wochen gesenkt werden könnte, da die Regierung "wirtschaftshörig" sei, wie es der Vorarlberger ÖGB-Chef Norbert Loacker formulierte.

Entwarnung vom Ministerium: Dieses Gerücht entbehrt jeglicher Grundlage

Indes gab das Sozialministerium Entwarnung. An den gesetzlichen Urlaubsregelungen soll sich künftig nichts ändern. Das teilte ein Sprecher von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) am Montag auf APA-Anfrage mit, nachdem der ÖGB die Befürchtung geäußert hatte, dass dies ein Vorhaben der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung sein könnte. Die WKÖ hatte das Urlaubsgesetz auf Regierungsanfrage genannt, bei dem in Österreich EU-Regeln übererfüllt würden.



"Das Gerücht, dass die Regierung die 5. Urlaubswoche abschafft, entbehrt jeglicher Grundlage", teilte der Sprecher schriftlich mit. "An den gesetzlichen Urlaubsregelungen wird sich auch künftig nichts ändern." Funktionäre der Gewerkschaft würden nur "Verunsicherung in der Bevölkerung" erzeugen wollen, kritisierte der Sprecher den ÖGB.

In der Nacht auf Dienstag legte Hartinger-Klein dann in einer Aussendung nach und kritisierte die SPÖ. Nach der Pflastersteinaktion des ÖGB würde die SPÖ nun „das nächste schwere Foul“ begehen, so die Ministerin. „Wenn die SPÖ und die Gewerkschaft die Arbeitszeitrichtlinien nicht kennt, die ausdrücklich eine Nichtrückschrittsklausel beinhalten, dann ist dringender Nachhilfeunterricht angebracht“, so Hartinger-Klein, die sich „mit Nachdruck gegen alle anders lautenden Unterstellungen“ verwehrt.