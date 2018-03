Sex & Intrigen beim Geheimdienst

Die bizarren, teils abstrusen „Enthüllungen“ eines der mächtigsten Polizisten des Landes über „Sex and Crime“ beim Verfassungsschutz, der für Terrorismusbekämpfung und Spionageabwehr zuständigen Behörde, sollten das Land in einen Politskandal stürzen.

Der Coup geht am 28. Fe­bruar über die Bühne: Um 9 Uhr stürmen Polizisten das BVT-Gebäude und führen Hausdurchsuchungen durch. Hinter den Ermittlungen führt die Spur zu dem anonymen 39-Seiten-Dossier, das mit Verschwörungstheorien und unbewiesenen Anschuldigungen gespickt ist und vor einem halben Jahr Journalisten, auch von ÖSTERREICH, zugespielt wurde:

Top-Cop zeigte Affäre um Nordkorea-Pässe an

Herr W., bei Beförderungen zu kurz gekommener BVT-Spitzenbeamter und seit einem Jahr im Krankenstand (der Rücken, Burn-out) soll auf 39 Seiten den Krimi um Verschwörungstheorien zu Papier gebracht haben. Die Infos dazu sollen von Ex-BVT-Chef Gert-René Polli gekommen sein. Die Rede ist von Saufgelagen, Geldern, die sich Geheimagenten aus Lösegeldzahlungen für entführte Österreicher in die Tasche stecken, Verrat von Staatsgeheimnissen – und nordkoreanischen Reisepässen für ausländische Geheimdienste, gedruckt in der Staatsdruckerei in Wien.

Die Vorwürfe

Über das BVT: „Bei privaten Saufgelagen (…) kommt es immer wieder zu Übergriffen sexueller Natur gegenüber weiblichen Mitarbeitern in den Räumlichkeiten des BVT. Pikanterweise aber auch in diplomatischen Vertretungen.“ Oder: „I. und K. organisieren private Partys, die mit Gruppensexparty endeten.“

Über Amtsmissbrauch: „K. bekommt erhebliche Zuwendungen (Beträge jenseits der 500.000 Euro, immer in bar, in 500er-Noten).“

Hausdurchsuchungen

Im Juli 2017 landete das Papier schließlich bei der Wiener Staatsanwaltschaft. Alle Informationen wurden geprüft – und als wertlos entsorgt. Bis auf die Geschichte mit den Reisepässen. Sie wurde durch vier Zeugen erhärtet und löste die BVT-Razzia aus.

SPÖ attackiert Kickl, der greift SPÖ und Medien an

FPÖ-Innenminister Herbert Kickl polterte gestern bei der Parlamentssondersitzung über die Verfassungsschutz-Causa gegen SPÖ-Chef Christian Kern: „Mich werden Sie nicht mundtot machen!“

Die SPÖ hatte 40 Fragen an den Innenminister gestellt und sieht „sehr merkwürdige Vorgänge“ rund um die Suspendierung von Verfassungsschutzchef Peter Gridling. Liste-Pilz-Klubchef Peter Kolba erstattete gestern indes Strafanzeige gegen Kickl wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs.

Kickl rechnete dafür mit „einigen Journalisten“ und der Opposition ab.

SPÖ, Liste Pilz und Neos gaben sich damit nicht zufrieden und kritisierten, dass VP-Kanzler Sebastian Kurz und Justizminister Josef Moser nicht im Parlament waren. Beide Herren mussten dann freilich gestern am späten Nachmittag vor dem Nationalen Sicherheitsrat erscheinen.

U-Ausschuss

In der öffentlichen Sitzung bekannte Kickl, dass er vorab über die Razzien im BVT informiert wurde. „Die Wahrscheinlichkeit ist einigermaßen groß“, dass die SPÖ einen BVT-U-Ausschuss initiieren wird, sagte Kern in der ZiB2. Die Entscheidung soll heute nach einer weiteren Erklärung der Regierung fallen.