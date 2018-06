"Sie Rotzbube!": Hitzige Parlamentsdebatte zu BVT

Wien. Die Sondersitzung zum Verfassungsschutz war am Montag von Angriffen auf FPÖ-Innenminister Herbert Kickl geprägt – die Opposition trat geschlossen auf. Das BVT sei dadurch „zerschmettert“, sagte SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim über die Affäre. „Kickl ist mit der blauen Brechstange unterwegs“, meinte Neos-Chef Matthias Strolz. Als SP-Mandatar Jörg Leichtfried dem Minister per Antrag das Vertrauen entziehen wollte und meinte, Kickls Vorgehensweise würde ihn an einen Putsch erinnern, gingen die Wogen im Plenarsaal hoch. FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz rief dazwischen: „Sie Rotzbube!“

Richtig schmutzig wurde es dann bei der Rede von Alma Zadić (Liste Pilz). Ein FPÖler soll dazwischengerufen haben: „Gehen Sie zurück nach Bosnien!“