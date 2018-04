Während das ganze Land über das geplante Kopftuch-Verbot in Kindergärten und Volksschulen diskutiert, blieb ein Punkt im entsprechenden Ministerratsbeschluss bislang unbeachtet: Die türkis-blaue Regierung will künftig „Symbole oder Kleidungsstücke, die pornografische Inhalte darstellen“, verbieten, wie es heißt.

Eigentlich eine No-na-Bestimmung in den Bildungseinrichtungen der Kleinsten, möchte man meinen. Welche Verstöße der Regierung beim Formulieren des Gesetzes – das noch vor den Ferien in Kraft treten soll – vorschweben und was unter Porno-Kleidung fällt, war nicht zu erfahren. Nur so viel: Es handle sich um ein Kinderschutzgesetz, da sei es ganz klar, dass man auch pornografische Inhalte verbiete.