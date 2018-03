So kontert Vilimsky SPÖ-Kritik an Kickl

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hat die Kritik von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher an Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zurückgewiesen. In einer Aussendung meinte Vilimsky, die SPÖ-geführte Regierung habe 2015 "mit ihrer Willkommenspolitik die Asylantenkriminalität erst so richtig nach Österreich importiert".

Der jetzige SPÖ- und damalige ÖBB-Chef Christian Kern habe Tausende Illegale gratis mit dem Zug nach und durch Österreich "geschleppt". Die Verantwortung für die Messerattentate liege daher bei der SPÖ, meinte Vilimsky. Kickl müsse jetzt die jahrelangen Missstände im Innenministerium aufräumen.