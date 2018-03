So urlauben Kurz & Co.

Seit der Regierungsbildung knapp vor Weihnachten arbeiteten die meisten Minister in der neuen ­Regierung durch. Doch jetzt steht für viele der erste Urlaub seit 100 Tagen an.

ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz gönnt sich einige freie Tage in Tirol. Er wird dort gemeinsam mit seiner Freundin Susanne Skifahren. FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer zieht es hingegen ans Meer, wo er die Karwoche gemeinsam mit Frau und Tochter verbringt.

Elisabeth Köstinger arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Klimastrategie, die am 3. April präsentiert wird. Das letzte Osterfest vor dem erwarteten Baby feiert sie mit Freund Thomas zu Hause in Kärnten. Finanzminister Hartwig Löger zieht es nach Salzburg. Heeresminister Mario Kunasek verbringt seinen letzten Urlaub als ­lediger Mann in Kroatien – im Juni folgt die Hochzeit mit Freundin Sabrina.

Außenministerin Karin Kneissl ist im Ausland, allerdings auf Dienstreise bei den KFOR-Truppen im Kosovo.