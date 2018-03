So waghalsig verbringt Kickl freie Tage

Für die meisten Minister ist es der erste Urlaub seit der Regierungsbildung. Ostern heißt, "endlich mal frei" für die Regierungspolitiker. Jetzt stehen für viele die ersten freien Tage an. So auch für den FPÖ-Innenminister Herbert Kickl.

In einem Facebook-Post verrät er nun, wie sportlich er seine freien Tage verbringt. "Meine wenige freie Zeit verbringe ich mit meiner Familie und mit dem Sport. Wenn dann an einem Wochenende die Chance besteht, nutze ich die Gelegenheit auch einmal für eine Skitour", schreibt Kickl und stellt ein Bild dazu. Auf dem Foto ist der Innenminister bei einer waghalsigen Skitour-Abfahrt in den Bergen zu sehen. Der Abhang ist extrem steil.

In den Kommentaren bekommt er für sein Hobby viel Zuspruch. "Hut ab Herr Kickl, dass Sie immer noch Lust auf Skisport haben, obwohl Sie schon die ganze Woche mit der Möchteg(k)ernopposition schlitten fahren", kommentiert ein Nutzer.

"Lieber Herr Innenminister sie haben einen sehr nervenaufreibenden Beruf da braucht man einen Ausgleich um die Berufliche Spannungen abzubauen. Viel Freude am Freizeitsport. Aber aufpassen!! Wir brauchen sie gesund", heißt es in einem anderen Kommentar.

So spektakulärer machen Regierungsmitglieder wohl selten Auszeit.