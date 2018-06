Um 9 Uhr startet die U-Kommission mit ihrer konstituierenden Sitzung. Wolfgang Seidl ist für die FPÖ dabei – der zweitstärksten Fraktion nach der SPÖ. „Wir sind froh, dass es endlich losgeht. Es gibt viel aufzuklären.“ Er sei „grundsätzlich sehr zuversichtlich“ – auch in Sachen Konsequenzen. „Ich schließe es nicht aus, dass am Ende auch der Staatsanwalt bei einigen Beteiligten vorstellig werden könnte“, so Seidl auf ÖSTERREICH-Anfrage. Ähnlich äußerte sich Ingrid Korosec, die einzige ÖVP-Vertreterin: „Der neue Bürgermeister hat hoffentlich so viel Interesse am Ausmisten wie wir.“ Der einzige NEOS, Christoph Wiederkehr, verspricht „starke Kontrolle gegen Machtmissbrauch und Dilettantismus“.