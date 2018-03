Strache: Ergreifende Worte an Kern

Christian Kern musste zuletzt immer wieder Termine absagen, am Mittwoch stellte er sich dann doch der Presse: "Ich muss mich entschuldigen, dass wir den Termin kurzfristig anberaumt haben. Es hat mit einem Todesfall in meiner Familie zu tun." Tatsächlich verstarb kurz vor Ostern Kerns Mutter Lieselotte. Sie war 90 Jahre alt, erfuhr ÖSTERREICH aus der SPÖ.

Für Kern ist das ein schwerer Schlag, denn zu ihr hatte er ein besonderes Verhältnis. Robert Misik erzählt in seiner Kern-Bio, dass die seinerzeitige Sekretärin für die gute Ausbildung von Christian gesorgt habe. Sie war dahinter, dass er stets brav seine Hausübungen machte.

Nach dem bekannt wurde, dass die Mutter von SPÖ-Chef Christian Kern verstorben war, gab es eine Welle der Anteilnahme. Die Medien berichteten voller Trauer, User in den Sozialen Medien zeigten ihr Mitgefühl und auch Polit-Kollegen, im Alltag auch mal Kontrahenten, bekundeten ihre Anteilnahme am schweren Verlust, den Kern kurz vor Ostern hinnehmen musste.

FPÖ-Chef Strache richtete am Donnerstag Worte an den SPÖ-Chef. Auf Facebook schrieb der Vizekanzler: "Ich wünsche Christian Kern jede erdenkliche Kraft in diesen schweren Tagen!

Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner gesamten Familie."

Zuvor bekundete auch Kanzler Kurz auf Twitter sein Beileid. "Mein aufrichtiges Beileid und Mitgefühl gilt @KernChri und seiner Familie. Ich wünsche viel Kraft für diese schwere Zeit", so Sebastian Kurz. Als Christian Kern das liest, antwortet er auch auf den Tweet und bedankt sich für die Anteilnahme.