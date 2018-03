Durchaus kurios mutet eine als "dringend" klassifizierte Weisung des blauen Verteidigungsministeriums an, die an sämtliche Kasernen des Landes erging: Das Schreiben verlangt, dass ein Foto von Wolfgang Baumann dort neben den Porträts des Bundespräsidenten und des Verteidigungsministers angebracht werden soll. Bei dem Herrn, den Österreichs Soldaten unbedingt kennen sollen, handelt es sich um den Ministeriumsgeneralsekretär. Der Bedarf an Fotos war bis 9. März über die Militärkommandos zu melden. Ein elektronisches Bild gab es sofort.

Was kommt als Nächstes?

Über den kuriosen Foto-Befehl spottete natürlich auch die Opposition. NEOS-Chef Matthias Strolz fragte am Donnerstag provokant auf Facebook, was denn nun als Nächstes folgen werde. Dabei lieferte der Vorarlberger auch gleich einen Vorschlag und postete dieses provokante Bild.