Konkret geht es um ein Wut-Video von Ex-BZÖ-Chef Gerald Grosz, in dem dieser wörtlich Mosers „bisherig unsägliches Wirken an der Spitze der Justiz“ wegen der strafrechtlichen Verfolgung der „Identitären“. Und weiter: „Ist das Dein Ernst? Was kommt als nächster Schritt?“ - etwa „Greenpeace, weil es demonstriert? Strache dazu: „Nachdenkliche Worte!“.